Una dana deixarà tempestes i descens de temperatures al nord-est peninsular aquest diumenge

Es preveuen cels buidats a la resta del territori, i temperatures superiors als 30 graus a l'interior
MADRID, 23 ago. (EUROPA PRESS) -
Una dana deixarà tempestes diumenge a la tarda en àmplies zones de la vall de l'Ebre, els Pirineus i de part del litoral mediterrani, així com un descens de les màximes a la meitat oest peninsular, segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).
En concret, al matí, s'esperen ruixats i tempestes localment fortes al litoral català, que avançaran a la tarda cap a zones d'interior. Així, fins a sis comunitats autònomes estaran en alerta groga per pluges (Catalunya, fins al migdia, i Aragó, Castella i Lleó, Navarra, La Rioja i la Comunitat Valenciana, a partir de les primeres hores de la tarda).
Pel flanc nord-oest es preveu l'aproximació d'un front poc actiu pel nord-oest i, en general, predominaran els cels poc nuvolosos, amb bancs de boira matinals a Galícia, Cantàbric, alt Ebre, àrea mediterrània oriental, interior sud-est, sud d'Andalusia i Alborán.
No es descarta algun ruixat aïllat a la resta de les meitats nord, est i a Alborán. Podrien ser localment forts en zones de l'interior nord-est, sense descartar les muntanyes del sud-est. A les Canàries s'esperen intervals de núvols baixos al nord i poc nuvolós a la resta.
Quant a les temperatures, les màximes descendiran a les Canàries i a Galícia, mentre que augmentaran a les Balears i al Cantàbric oriental interior. S'espera superar els 35 graus a Badajoz, Còrdova o a zones del litoral est, com Múrcia, i es quedaran per sobre dels 30 graus a Saragossa, Almeria o Madrid.
Les mínimes augmentaran en la meitat nord peninsular, localment notable a Sòria i zones limítrofes, o a les Canàries. Per contra, no baixaran de vint graus a la Comunitat Valenciana, a Jaén o a les Balears.
Els vents seran fluixos o moderats en la major part de la Península i les Balears, amb predomini de components sud i est a l'àrea mediterrània oriental i terç oriental, el nord-est al Cantàbric i Galícia i les components oest i sud-oest a la resta. A les Canàries bufarà alisi moderat amb intervals de fort.