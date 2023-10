La CUP demana a ERC i Junts que compleixin amb la resolució que vincula la investidura a un referèndum

Reclama el traspàs de Rodalies "de manera immediata i amb un servei 100% públic"



BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer ha demanat aquest dimarts a ERC i Junts que compleixin amb la resolució aprovada al Parlament en el debat de política general per condicionar la investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, al seu compromís per celebrar un referèndum a Catalunya.

La CUP, que es va abstenir en la votació, ha avisat els dos partits en una roda de premsa aquest dimarts al Parlament: "Referèndum o referèndum".

"No acceptarem una llei (d'amnistia) de punt i final. La resolució del conflicte passa ineludiblement per un referèndum d'autodeterminació i el que cal és posar-hi data", ha dit en un missatge adreçat al PSOE i a Sumar.

TRASPÀS DE RODALIES

Pellicer ha reclamat el traspàs de les competències de Rodalies a la Generalitat "de manera immediata i amb un servei 100% públic" i ha definit la situació d'infern, l'afectació del qual genera, segons ell, que molts treballadors arribin tard a la feina i a casa.

N'ha assenyalat el Govern central com el principal culpable, però també el Govern, el qual ha criticat per no materialitzar la petició en diferents negociacions amb l'executiu espanyol, i ha considerat que hauria de ser una condició indispensable per a la investidura de Sánchez.

"La credibilitat de les negociacions amb el govern de Madrid per part d'ERC o Junts per aconseguir el traspàs de Rodalies és zero", ha afegit.

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ

En la roda de premsa, el partit ha anunciat que la diputada incorporada al grup el 19 de setembre, Mar Ampurdanès, presidirà la comissió d'investigació dels policies infiltrats en els moviments socials catalans.

Ha exposat que continuaran "plantat cara a aquest 'tot s'hi val' contra l'independentisme i l'organització popular que ha practicat i practica l'Estat espanyol".

"EL GOVERN ESTÀ SOL"

Pellicer ha destacat que "el Govern està sol", i així ho demostra, segons ell, que en el debat de política general només s'aprovessin 19 punts del més de centenar que, segons ell, van presentar.

Ha alertat que hi ha "una aliança entre el PSC i Junts" que, a parer seu, pretén tombar propostes com la renda bàsica universal.