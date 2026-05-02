MADRID 2 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha al·ludit de forma irònica a la possibilitat que el seu país "prengui el control" de Cuba en un futur proper, suggerint fins i tot una hipotètica intervenció militar després de la conclusió d'una operació a Iran.
Durant un acte públic, Trump ha esmentat a un assistent del públic originari de la illa del Carib i ha afirmat: "I ell és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament", en un comentari que provocat riures entre els assistents.
El mandatari ha continuat la seva intervenció vinculant aquesta suposada acció amb la seva política exterior a Orient Pròxim. "Acabarem amb una primer, m'agrada acabar el treball", ha agregat en referència al conflicte amb Iran.
En la mateixa línia, l'inquilí de la Casa Blanca ha descrit en to distès el desplegament de forces nordamericanes a la regió: "De retorn d'Iran, farem que un dels nostres grans, tal vegada el portaavions USS Abraham Lincoln, el més gran del món, s'apropi, es detingui a uns 100 metres de la costa i ens diguin: 'Moltes gràcies, ens rendim'", en al·lusió a una eventual i suposada resposta de les autoritats cubanes.
El magnat novaiorquès ha pronunciat aquestes paraules amb una actitud aparentment jocosa, mentre parteix del públic reaccionava entre riures.
Aquests comentaris tenen lloc després de l'emissió --aquest mateix divendres-- d'una ordre executiva destinada a reforçar les sancions d'Estats Units contra el Govern de Cuba, així com contra persones, entitats i xarxes financeres vinculades al règim o que mantinguin relacions amb actors ja sancionats.
Washington ha justificat la decisió al·legant que el Govern cubà representa una amenaça per a la seguretat nacional nordamericana pels seus vincles amb països i organitzacions considerades hostils, així com pel seu paper en la repressió interna i la inestabilitat regional. A més, ha acusat a l'Havana d'albergar activitats d'intel·ligència estrangera i de mantenir relacions amb actors com Iran o el partit-milícia xiïta libanès Hezbolá.
Per la seva banda, el Govern de Cuba ha rebutjat les noves sancions i les ha qualificat de mesures "coercitives" i "il·legals". Referent a això, el ministre d'Exteriors cubà, Bruno Rodríguez, ha assegurat que aquestes accions no tindran efecte dissuasiu sobre el país. "No van a acoquinar-nos", ha sentenciat en resposta a la nova ofensiva de Washington.