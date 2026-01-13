Cuba repatriarà aquest dijous els cossos dels seus 32 nacionals morts en l'atac dels EUA contra Veneçuela

Europa Press/Contacto/Joaquin Hernandez
MADRID, 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Cuba ha anunciat que repatriarà aquest dijous les restes mortals dels 32 "combatents" morts en l'atac efectuat fa més d'una setmana per l'Exèrcit dels Estats Units sobre Caracas i voltants i que va permetre la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro, i la seva esposa, Cilia Flores.
"Aquest dijous 15 de gener de 2026 arribaran a la pàtria les restes mortals dels 32 combatents caiguts heroicament durant el criminal atac perpetrat pel Govern dels Estats Units contra la germana República Bolivariana de Veneçuela", ha assenyalat la Presidència cubana en el seu compte de la xarxa social X.
A l'arribada dels cossos a l'Aeroport Internacional José Martí de l'Havana tindrà lloc un "primer homenatge pòstum" a les víctimes del que l'Executiu cubà ha titllat de "acte criminal de terrorisme" per part de Washington.