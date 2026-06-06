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Raúl Castro i Miguel Díaz-Canel - PRESIDENCIA DE CUBA
MADRID 6 juny (EUROPA PRESS) -
L'expresident de Cuba Raúl Castro ha assistit aquest dissabte a un homenatge pel seu 95 aniversari, la seva primera aparició pública des que EUA anunciés el 20 de maig la seva imputació per per l'enderrocament el 1996 de dos avions civils en aigües internacionals pertanyents a l'organització d'exiliats cubans Germans al Rescat.
Castro ha rebut els elogis del president del país, Miguel Díaz-Canel, durant una cerimònia en el Teatre Karl Marx de l'Havana on el mandatari ha descrit al germà de Fidel Castro com un guia nacional en un moment que "la pàtria viu hores crucials, amenaçada com mai abans per l'imperialisme" pel bloqueig d'EUA, empitjorat a la fi de gener.
"Els primers cinc mesos de l'any Cuba només ha rebut un vaixell de combustible, de 40 que hauria demandat en aquest període", ha lamentat Díaz-Canel abans de recordar una segona ordre executiva nordamericana, ja al maig, "carregada d'amenaces, de sancions, decomisos, multes a qualsevol empresa, banc, institució o persona que comerciï o inverteixi a Cuba". Per a Díaz-Canel, aquests actes sumen cap a un "un acte de genocidi que imposa terribles limitacions a la vida quotidiana del nostre poble".
Enfront d'aquesta crisi emergeix la figura de Raúl Castro com a identitat nacional. "Raúl és Cuba i a Cuba no es toca", ha proclamat el president. "No es toca mentre quedin una cubana o un cubà dignes amb vida per posar escut on l'enemic pretengui posar la bala", ha afegit.
Díaz-Canel ha acabat un discurs amb tints historicistes (també ha commemorat el 65 aniversari de la creació del Ministeri de l'Interior i el desmantellament de l'operació 'Patty', orquestrada pels EUA, per matar precisament als germans Castro) amb una crida a "la pau" i al diàleg.
"Cuba no provoca, no agredeix ni desafia. Seguim apostant per un clima d'entesa amb Estats Units sobre la base del respecte mutu, malgrat les nostres diferències, com es va demostrar que sí és possible", ha resolt el president.
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