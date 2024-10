Una nova apagada torna a deixar sense llum tota l'illa de Cuba

MADRID 19 oct. (EUROPA PRESS) -

La Unió Elèctrica de Cuba ha informat aquest dissabte d'una nova apagada que ha deixat una altra vegada a l'illa sense subministrament elèctric i ha frustrat els intents d'engegar un sistema d'"illes" per al restabliment de l'anterior apagada, registrada divendres.

"A les 06.15 am va haver una nova apagada total del sistema electroenergètic nacional", ha informat la Unió en un comunicat. "La Unió Elèctrica està treballant per restablir-ho", afegeix.

El president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha destacat que "es treballa fort i sense descans per recuperar el sistema elèctric, per prioritats, amb la finalitat d'aconseguir l'estabilitat". Díaz-Canel ha publicat un missatge a la xarxa social X en què explica que ha visitat el Despatx Nacional de Càrrega. "Admirable la saviesa i l'aplom dels qui protagonitzen aquestes hores complexes, molts d'ells joves", ha ressaltat.

El director de la Unió Nacional Elèctrica (UNE), dependent del Ministeri d'Energia i Mines de Cuba, Lázaro Guerra, havia informat prèviament d'un procés de restauració del subministrament elèctric després de l'apagada de divendres que va deixar sense electricitat tota l'illa.

L'enginyer ha explicat que per sincronitzar cadascuna de les unitats tèrmiques s'han engegat microsistemes (illes) amb els grups de generació distribuïda dels territoris, que portaran energia a les termoelèctriques. Es prioritzen els grups electrògens propers als blocs tèrmics, ha dit.

En aquest pla treballen "les forces i especialistes qualificats" en tots els territoris, concentrats a aconseguir que tot es faci en el menor temps possible. De moment, fins al matí de dissabte, s'han consolidat microsistemes de generació en el centre i l'orient de l'illa.

Per a les 10.48 hauria començat el restabliment del servei elèctric a l'Havana, segons ha informat el Despatx Provincial de Càrrega de l'Empresa Elèctrica de l'Havana.

"ILLES" DE MICROSISTEMES TERRITORIALS

L'objectiu és que per a la tarda d'aquest dissabte s'aconsegueixi tenir una major cobertura d'electricitat a partir de les termoelèctriques que han de sincronitzar-se amb els microsistemes territorials, "encara que no hi ha seguretat que el SEN pugui unir-se íntegrament", ha advertit.

Mentre, la Unió Elèctrica de Cuba ha instat la població a moderar el consum. "Als consumidors que tinguin servei se'ls demana que limitin el seu consum al necessari, doncs se li està donant servei als clients amb una molt poca potència", ha apuntat en el seu canal a Telegram.

Els mitjans oficials cubans han recordat que les instal·lacions, sistemes i serveis dels aeroports internacionals de Cuba compten amb generació elèctrica pròpia de suport i mantenen el seu funcionament habitual, i els trens mantenen la seva programació habitual.

També hi ha mesures en marxa per garantir el funcionament parcial del transport públic de l'Havana amb l'ocupació de grups electrògens per proveir els diferents mitjans de transport.

Les autoritats han decretat l'emergència energètica i el Ministeri d'Educació ha suspès les classes, encara que va dir que era a causa de les tempestes que afecten l'illa des de dijous.

Al setembre de 2022 es va produir una situació similar després del pas de l'huracà 'Ian' amb categoria 3 per l'extrem occidental de la illa. La recuperació va trigar dies.