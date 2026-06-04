Cuba.- EUA emet sancions contra el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel

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MADRID 4 juny (EUROPA PRESS) -
El Tresor d'Estats Units ha inclòs aquest dijous en la seva llista de sancionats al president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, i a altres quatre persones entre les quals figura el seu predecessor, Raúl Castro, en el marc de les pressions de l'Administració Trump a les autoritats cubanes i del bloqueig al país del Carib.
Els altres tres sancionats per l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC, per les seves sigles en anglès) d'Estats Units ha sancionat són la primera dama i segona esposa de Díaz-Canel, Lis Cuesta Pedraza; el fill d'aquesta i fillastre del president cubà, Manuel Nio Cuesta; a més de l'únic fill de Raúl Castro, Alejandro Castro.
La mesura, que afecta així mateix a cinc entitats cubanes, és un pas més en la campanya de pressions del Govern d'Estats Units contra les autoritats de la illa.