Cuba confirma converses amb els EUA per solucionar les amenaces de Trump

MADRID 13 març (EUROPA PRESS) -
El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha confirmat aquest divendres converses entre funcionaris de l'illa i dels Estats Units (EUA) per buscar una sortida "per la via del diàleg" a la crisi actual, agreujada per les amenaces del president nord-americà, Donald Trump.
"Funcionaris cubans han sostingut recentment converses amb representants del Govern dels EUA. Aquestes converses han estat orientades a buscar solucions per la via del diàleg a les diferències bilaterals que tenim entre les dues nacions", ha revelat Díaz-Canel durant una reunió amb la màximes estructures del Partit Comunista, de l'Estat, i del Govern cubà.
Díaz-Canel ha explicat que el contacte tenia l'objectiu d'identificar quins són aquests problemes, trobar-hi solucions i determinar la disposició de les parts a "concretar accions" en benefici de tots dos països.
Així mateix, el líder cubà ha subratllat que les autoritats de l'Havana han deixat clar que qualsevol procés de negociació s'ha de dur a terme "sobre bases d'igualtat i respecte als sistema polític de tots dos estats, a la sobirania i a l'autodeterminació" del govern de l'illa.
"Això s'ha plantejat amb un sentit de reciprocitat i d'inclinació al dret internacional", ha dit el mandatari cubà, qui també ha deixat la porta oberta a col·laborar amb els EUA "per fer front a les amenaces i garantir la seguretat i la pau de les dues nacions i també a la regió".
Díaz-Canel ha reconegut en una conferència posterior que el "bloqueig energètic" ha generat un gran malestar en la ciutadania. "Fa tres mesos que no entra combustible al país i estem generant energia elèctrica en horari diürn amb cru nacional i les nostres termoelèctriques", ha dit.
De la mateixa manera, ha remarcat que "en cap moment" Cuba ha renunciat al "dret sobirà de tenir subministrament de petroli per importació".