Cuba avança en la recuperació del seu sistema elèctric després d'una nova apagada a l'illa

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
El Sistema Elèctric Nacional (SEN) cubà ha començat a recuperar-se gradualment després d'una nova apagada total del sistema esdevinguda aquest dilluns que ha portat al fet que els microsistemes de tota l'illa comencessin a reactivar el subministrament, amb prioritat per als serveis vitals.
"Estan activats els protocols per a la recuperació del Sistema Elèctric. Ja funcionen microsistemes a tota Cuba i se segueixen protegint serveis vitals, enmig d'aquesta complexa situació agreujada pel cèrcol energètic a què ens enfrontem", ha asseverat el ministre d'Energia i Mines, Vicente de la O Levy, en un missatge publicat a xarxes, després que l'empresa elèctrica estatal Unió Elèctrica (UNEIX) informés d'una "desconnexió total del Sistema Electroenergètic Nacional" les causes del qual estan sent investigades.
D'acord amb l'última actualització donada a conèixer per la UNEIX, ja generen "de forma estable" unitats d'Energás Boca de Jaruco i Varadero, així com s'està iniciant l'arrencada de Mariel 5 i Havana 2.