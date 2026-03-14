Almenys cinc detinguts després d'un atac contra la seu del PCC durant una protesta a Morón, Cuba

Europa Press/Contacto/Marcello Valeri - Arxiu
MADRID 14 març (EUROPA PRESS) -
Almenys cinc persones han estat detingudes en les últimes hores a la localitat de Morón, al centre de Cuba, després dels disturbis ocorreguts durant una manifestació després de la qual ha estat atacada la seu del Partit Comunista de Cuba (PCC). A més hi ha un ferit que ha estat traslladat a l'Hospital Provincial General Docent Capità Roberto Rodríguez.
El Ministeri de l'Interior cubà ha informat en xarxes socials que la passada mitjanit un grup de manifestants van recórrer el centre de la localitat amb reclamacions relacionades fonamentalment amb els talls de subministrament elèctric i l'accés a aliments.
"En un inici va transcórrer de manera pacífica i després d'un intercanvi amb autoritats del territori, va derivar en fets vandàlics contra la seu del Comitè Municipal del Partit, on un grup més reduït de persones van apedregar l'entrada de l'immoble i van provocar un incendi en la via pública amb els mobles de la recepció", ha indicat el Ministeri en un comunicat.
També hi ha danys en altres establiments, com una farmàcia o un supermercat de Tiendas Caribe. Les autoritats competents han posat ja en marxa una investigació per esclarir l'ocorregut en aquesta localitat de la província de Ciego de Ávila.
Mitjans afins a l'oposició han confirmat mobilitzacions a Morón. Els manifestants van marxar per diversos carrers del municipi amb casseroles fins a concentrar-se enfront de la comissaria de la policia i, posteriorment, davant de la seu municipal del PCC que "van saquejar per complet".
Durant la marxa es van corejar consignes com "Llibertat!", "A baix la dictadura!", "No tenim por!", "Pàtria i Vida" i crítiques al president del país, Miguel Díaz-Canel, segons el testimoni d'un dels presents en declaracions al portal Martí Noticias.
El congressista nordamericà Carlos A. Giménez, representant pel districte 28 de Florida, ha publicat missatges de suport al poble de Morón, amb consignes com #SOSCuba i FREE CUBA NOW! juntament amb un vídeo d'un incendi durant els disturbis.
"Tot el nostre suport per al poble de #Morón que està als carrers exigint els seus drets! Ja n'hi ha prou de la dictadura que trepitja als cubans!", ha afegit.
Mitjans com Martí Noticias han informat de fins a set nits consecutives de protestes a l'Havana amb casseroles i crema d'escombraries, al que les autoritats han respost amb el desplegament d'efectius del Ministeri de l'Interior i les "vespes negres", forces militars d'elit de l'Exèrcit cubà.