Cuba agraeix a la Xina la donació de 5.000 sistemes fotovoltaics enmig de la seva crisi energètica

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MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha agraït aquest diumenge al Govern de la Xina l'enviament, en qualitat de donació, de 5.000 sistemes fotovoltaics perquè l'illa pugui "canviar la seva matriu energètica" enmig de la crisi energètica en què es troba sumit el país.
"Agraïm profundament aquest gest del poble i Govern xinès, que se suma així als esforços que està fent Cuba per canviar la seva matriu energètica, enmig del bloqueig genocida", ha manifestat el mandatari en un missatge publicat a xarxes fent al·lusió al bloqueig imposat pels Estats Units contra l'illa.
Ho ha fet citant una publicació prèvia del ministre de Comerç Exterior i Inversió Estrangera cubà, Oscar Pérez-Oliva, en la qual informava de la donació, per part del gegant asiàtic, de 5.000 sistemes fotovoltaics a benefici de zones rurals, centres de salut, cercles infantils i sucursals bancàries.