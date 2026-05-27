Cuba acusa a Rubio de ser "un dels artífexs de l'extrem enduriment" del bloqueig contra l'illa

MADRID, 27 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors de Cuba, Bruno Rodríguez, ha criticat aquest dimarts el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, qualificant-lo com "un dels artífexs de l'extrem enduriment" que pateix l'illa "en tots els àmbits", en al·lusió al bloqueig i les creixents pressions sobre l'Havana, com l'acusació contra l'expresident Raúl Castro.
"El secretari d'Estat (d'Estats Units) és un dels principals artífexs de l'amenaça militar contra Cuba, del bloqueig energètic i total del subministrament de combustible a Cuba", ha subratllat el ministre del Carib en una entrevista amb la cadena Fox en la qual ha recalcat que Rubio ha estat "un dels artífexs de l'extrem enduriment del bloqueig contra el país en tots els àmbits".
Ho ha fet en al·lusió a un vídeo del propi cap de la diplomàcia nord-americana, difós la passada setmana, en el qual Rubio proposava al poble cubà entaular una "nova relació" directa i sense la tutela de les autoritats havaneres a les quals va acusar de "saquejar milers de milions de dòlars" a través d'empreses com el Grup d'Administració Empresarial S.A. (GAESA), conglomerat propietat de les Forces Armades cubanes que ha estat objecte de recents sancions per part de Washington.