Croàcia.- El populista Milanovic s'imposa amb claredat a Primorac a la segona volta de les presidencials de Croàcia

L'actual president de Croàcia, el populista Zoran Milanovic, ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials del seu país amb un 73,67 per cent, molt per davant del seu rival, Dragan Primorac, que ha obtingut un 26,33 per cent de suport, segons dades oficials de la Comissió Electoral Estatal croata corresponents al 83,45 per cent de l'escrutini.

En concret, Milanovic ha aconseguit 821.709 vots, enfront dels 289.660 de Primorac. La participació ha estat del 43,89 per cent, una dada previsible, ja que Milanovic va ser a punt d'obtenir la victòria directa a la primera volta de les presidencials, el 29 de desembre, quan va aconseguir un 49 per cent de vots.

Primorac, de la conservadora Unió Democràtica Croata (HDZ), ha publicat un breu "Gràcies!" a la seva pàgina de Facebook després de conèixer-se els primers resultats. De moment no hi ha cap reacció de Milanovic.

Milanovic, que compta amb el suport de l'opositor Partit Socialdemòcrata de Croàcia (SDP), ja va ser primer ministre entre 2011 i 2016. El 2020 es va convertir en president del país.

La Presidència de Croàcia és un càrrec no del tot cerimonial: la seva veu té cert pes en política exterior i defensa, i actua com a comandant en cap de l'Exèrcit.

L'actual cap d'Estat és crític de la intervenció occidental a favor d'Ucraïna en la seva guerra amb Rússia, encara que també ha condemnat sense pal·liatius la invasió de les forces de Moscou.