Cristina Fernández haurà de lliurar-se a les autoritats argentines abans del proper 19 de juny

MADRID, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La Justícia d'Argentina ha atorgat a l'expresidenta del país Cristina Fernández (2007-2015) cinc dies perquè es lliuri a les autoritats, després que el Suprem hagi ratificat aquest dimarts la condemna de sis anys de presó contra la líder del Partit Justicialista (PJ) per corrupció, rebutjant l'últim recurs possible, en el marc de la coneguda com a 'causa Vialidad'.

El tribunal que va condemnar a Fernández ha ordenat a l'exmandatària que es presenti davant de les autoritats en un termini màxim de cinc dies hàbils a partir de que li sigui notificada la seva sentència, això és, abans del proper 19 de juny, segons recullen els digitals La Nació i Pàgina12, una mesura que ha estès als altre vuit condemnats pel mateix cas "per fer efectives les seves detencions".

A més, el jutge d'aquest tribunal Jorge Gorini ha sol·licitat a la ministra de Seguretat, Patricia Bullrich, que informi en un termini "de 24 hores" de la dependència de les forces de seguretat en la qual estarà allotjada l'expresidenta en el moment de la seva detenció.

En el seu escrit, el magistrat ha assenyalat que en triar el lloc per a les detencions "s'haurà d'atendre i donar-se una consideració específica a les característiques particulars individuals" de cadascun dels condemnats.

En el cas de Fernández, a més, ha aclarit que han de tenir-se en compte "les especials condicions de seguretat i custòdia inherents al fet d'haver estat presidenta i vicepresidenta de la Nació", subratllant la necessitat de brindar "cures addicionals" per l'intent d'assassinat que va patir al setembre del 2022.