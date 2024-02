Creixen les tensions al voltant del Congrés argentí després de l'aprovació de la llei òmnibus

Tres agents han resultat ferits en els enfrontaments

Bullrich anuncia que hi haurà denúncies penals contra els manifestants



MADRID, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

Les tensions als carrers propers al Congrés de l'Argentina han anat en augment després de l'aprovació parcial de la llei òmnibus presentada pel Govern de Milei, en les quals s'han cremat contenidors, la policia ha utilitzat gasos lacrimògens i hi ha hagut un intent d'atac a un diputat. Fins al moment, s'han detingut set persones.

El principal focus de tensió és a la plaça del Congrés, on els manifestants han arribat a cremar un contenidor d'escombraries, un matalàs i fins i tot les tanques de fusta que envolten el mateix Congrés. En aquests enfrontaments, tres membres de les forces de seguretat han resultat ferits, dos agents de la Policia Federal, un home i una dona, i un altre de la Gendarmeria.

La policia de la ciutat ha informat que a la plaça de moment han detingut cinc persones, quatre majors d'edat i un menor, que segons la seva versió estaven vandalitzant el Banc Patagonia, segons ha informat el diari 'Clarín'.

L'altre epicentre és a l'avinguda Rivadavia, que comunica amb el Congrés, de la qual els manifestants han aconseguit tallar el trànsit. Això ha provocat que la Policia Federal, acompanyada per la Gendarmeria, avancés contra els presents amb gasos lacrimògens, escuts i bales de goma, però de moment no han controlat la situació.

La Gendarmeria sí que ha aconseguit evitar un altre tall total a la Calle Callao: amb una maniobra que ha durat només uns segons, ha desplegat els agents i ha aconseguit mantenir un carril obert. En aquesta operació és on s'han produït les altres dues detencions.

Tan bon punt s'ha acabat la votació, els manifestants han intentat agredir a les portes del Congrés el diputat de La Llibertat Avança, José Luis Espert, una de les cares principals del debat, que ha estat obligat a travessar el carrer per entrar en un dels edificis acompanyat dels guardaespatlles, que han evitat l'agressió. El diputat s'ha mostrat desafiador, agitant el puny tancat per celebrar el triomf oficialista, com s'ha vist en un vídeo compartit a les xarxes.

"Kirchnerista, em detestes? Jo també, tant com puc", ha contestat Espert en un missatge compartit a la xarxa social X, en el qual ha afegit que "avui (divendres) gaudeixo d'un primer pas endavant de la llei Bases i punts de partida per a la llibertat dels argentins".

BULLRICH ANUNCIA QUE HI HAURÀ DENÚNCIES PENALS CONTRA ELS MANIFESTANTS

La ministra de Seguretat de l'Argentina, Patricia Bullrich, ha anunciat que denunciaran penalment els manifestants que "han cremat béns públics, han tirat pedres i han atacat funcionaris policials".

"Presentarem una denúncia penal i demanarem la identificació de tots els que han cremat béns públics tirant pedres, destruint-ho tot en passar i atacant funcionaris policials", ha indicat la ministra a les xarxes socials.

Ha afegit que "les organitzacions hauran de pagar els danys causats i les despeses de l'operatiu. Qui la fa, la paga", i ha tancat el seu missatge amb una felicitació a les forces federals pel seu "professionalisme".

Aquest mateix divendres, la Cambra de diputats argentina ha donat llum verda a la llei òmnibus de manera parcial, però el projecte encara s'haurà de debatre article per article dimarts que ve.