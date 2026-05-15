L'alcalde del Gran Manchester amenaça amb disputar el lideratge a Starmer

MADRID 15 maig (EUROPA PRESS) -
La dimissió de Josh Simons, diputat britànic de la circumscripció de Makerfield, ha obert la porta al fet que l'alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, disputi el lideratge laborista al primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, després del desastre en les eleccions locals del passat 7 de maig.
Després de la dimissió del ministre de Sanitat, Wes Streeting, un nou desafiament ha posat contra les cordes el primer ministre amb la renúncia de Simons, que ha fet aquest pas amb l'objectiu que Burnham pugui "impulsar el canvi" al Regne Unit.
Burnham ara necessitarà l'aprovació del màxim òrgan de direcció laborista per presentar-se com a candidat a les eleccions parcials de la circumscripció de Makerfield per guanyar un escó al Parlament i, eventualment, desafiar Starmer.
"Cal un canvi molt gran a nivell nacional si volem que la vida quotidiana torni a ser assequible. Per això, busco el suport de la gent per tornar al Parlament: per portar el canvi que hem portat al Gran Manchester a tot el Regne Unit i fer que la política funcioni correctament per a la gent", ha expressat l'alcalde a les xarxes socials.
En paral·lel, un altre nom ha sortit en les travesses: l'ex-vice-primera ministra Angela Rayner, que finalment ha aconseguit resoldre els seus problemes fiscals en saldar un deute de 40.000 lliures esterlines en impostos pel seu domicili al barri de Hove, al sud d'Anglaterra, després de plegar del càrrec per aquest motiu.
Ara com ara, Starmer ha descartat dimitir al·legant que aquest pas només aprofundiria el "caos" polític al país, malgrat que en l'última setmana han dimitit almenys quatre membres del seu govern per forçar un canvi de lideratge.