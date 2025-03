Von der Leyen advoca per convertir Ucraïna en un "porc espí d'acer indigerible"

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat aquest diumenge la necessitat d'incrementar les defenses d'Ucraïna de tal forma que sigui un "porc espí d'acer".

Von der Leyen ha demanat així als països europeus suport per "convertir Ucraïna en un porc espí d'acer que sigui indigerible per a qualsevol invasor" en declaracions després de la cimera sobre seguretat celebrada per líders europeus a Londres.

A la cita s'hi ha produït "un debat bo i franc" amb els aliats, en el qual han coincidit en la necessitat de posar Ucraïna en una posició de força. Kíiv necessita "garanties de seguretat integrals" que "assenteixin la seva situació econòmica i militar", ha afegit.

A més, ha plantejat "rearmar urgentment Europa" i ha avançat que la Comissió proposarà un pla en aquest sentit al Consell Europeu previst pel 6 de març. "Hem d'intervenir de forma contundent", ha argumentat.

"Ara és de la màxima importància incrementar la inversió en defensa durant un període de temps perllongat. És per la seguretat de la Unió Europea. Necessitem preparar-nos per al pitjor en l'entorn geoestratègic en el qual vivim i per tant hem d'incrementar la defensa", ha indicat.

Von der Leyen ha estat preguntada pel missatge que donaran als Estats Units. "Estem llestos per defensar junt amb vosaltres la democràcia i el principi que existeixen normes. Que no pots envair i assetjar al teu veí ni pots canviar les fronteres per la força", ha plantejat.