Costa transmet a líders del Regne Unit, el Canadà, Turquia, Noruega i Islàndia els plans de rearmament de la UE

BRUSSEL·LES 7 març (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Europeu, António Costa, ha tingut aquest divendres una videotrucada amb els líders del Regne Unit, el Canadà, Turquia, Noruega i Islàndia per tractar els plans de rearmament de la Unió Europea (UE), insistint en la necessitat de coordinar els següents passos en matèria de defensa i per reforçar Ucraïna en un moment de turbulències geopolítiques per l'acostament dels Estats Units i Rússia.

La trucada, en la qual han participat també la presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, i la màxima responsable d'Exteriors de la UE, Kaja Kallas, ha servit per coordinar posicions amb el primer ministre britànic, Keir Starmer, el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, el president turc, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre noruec, Jonas Gahr Store, i la primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir.

En un missatge a les xarxes socials, el president del Consell Europeu ha valorat com a "vital" la cooperació amb els socis de l'OTAN en el marc de la seguretat internacional, tant per reforçar Ucraïna com per intensificar els esforços conjunts en el pla europeu en matèria de defensa.

"Juntament amb els nostres socis a Europa, a l'altre costat de l'Atlàntic i més enllà, hem de treballar per donar suport a Ucraïna i garantir una pau justa i duradora", ha defensat Costa, després que la cimera extraordinària d'aquest dijous a Brussel·les consagrés el pla de rearmament europeu i servís per escenificar el suport al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, després que Washington hagi tallat l'ajuda militar i la cooperació en matèria d'intel·ligència amb Kíiv.

Fonts comunitàries ressalten que la trobada per videoconferència ha escenificat la importància de la cooperació amb socis de l'OTAN i països afins, que han acollit favorablement la iniciativa per coordinar-se estretament de cara a contribuir als esforços conjunts per donar suport a Ucraïna.

Per la seva banda, Von der Leyen ha valorat els contactes amb els líders de fora de la UE, apuntant que el pla de rearmament avalat pels caps d'Estat i de Govern del bloc suposa un "pas endavant" en defensa.

"Per la defensa del nostre poble, territoris i béns. I per la seguretat a llarg termini de la nostra valenta veïna Ucraïna", ha reblat la conservadora alemanya. Els líders van donar el vistiplau en la cimera especial a l'instrument de 150.000 milions d'euros en préstecs per disparar la despesa militar, a més de fixar les prioritats en les compres militars, en un pas més de la UE per respondre a la urgència geopolítica marcada pel conflicte a Ucraïna.