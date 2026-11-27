IPA / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID, 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Costa Rica han impedit l'entrada de la relatora especial de les Nacions Unides per als Territoris Palestins ocupats, Francesca Albanese (que viatjava convidada per la Universitat de Costa Rica per rebre un doctorat honoris causa per la seva trajectòria), una mesura defensada pel Govern conservador del país sota l'acusació que sobre ella pesa "una alerta internacional per vincles amb actes terroristes".
"La Policia Professional de Migració ha aplicat un rebuig a l'ingrés d'aquesta persona amb sustento en el que indica la Llei General de Migració i Estrangeria en virtut que aquesta senyora té una alerta internacional per vincles amb actes terroristes", ha afirmat el director de Migració i Estrangeria, Omer Badilla, en una declaració en vídeo en la qual ha evitat referir-se a la relatora de l'ONU amb major atribució que "una dona italiana de cognom Albanese".
Badilla ha volgut que amb la seva explicació "s'entengui el perfil tan important que té aquesta senyora en contra de la seguretat nacional" costa-riqueny: "Quan es veu compromesa la seguretat nacional, com ho és en aquest cas, les nostres autoritats policials executen taxativament el que indica nostre ordenament jurídic", ha defensat.