Costa aposta per "garantir que el món continuï basat en regles"

Apunta als EUA per "desafiar l'ordre internacional" i defensa que "l'ONU ha de ser reformada, però no substituïda"
BRUSSEL·LES, 10 març (EUROPA PRESS) -
El president del Consell Europeu, António Costa, s'ha desmarcat aquest dimarts de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i ha apostat per "garantir que el món continuï basat en regles" en un escenari global en el qual, segons ha afirmat, els Estats Units (EUA) "desafien l'ordre internacional", després que l'alemanya qüestionés dilluns la vigència de l'ordre mundial.
Durant la seva intervenció en la Conferència Anual d'Ambaixadors de la Unió Europea (UE), que se celebra des de dilluns a Brussel·les, Costa ha sortit en defensa de les "solucions multilaterals", just l'endemà que Von der Leyen sostingués en el mateix fòrum que la UE "ja no pot confiar" en un sistema internacional basat en regles com "l'única manera" de defensar els seus interessos contra les amenaces.
En opinió del socialista portuguès, la UE ha d'aplicar una política exterior "multidimensional", col·laborant activament amb la comunitat internacional per "defensar els principis de la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional", en entendre que el que al bloc comunitari li interessa és "garantir que el món continuï basat en regles i en la cooperació i evitar una fragmentació global més gran".
"Aquest món multipolar requereix solucions multilaterals, no pas esferes d'influència en què la política de poder substitueixi el dret internacional", ha afegit Costa, després de constatar que la nova realitat internacional ja es coneguda: "Rússia viola la pau, la Xina altera el comerç i els EUA desafien l'ordre internacional basat en regles".
Després d'apuntar a Washington, l'ex-primer ministre portuguès ha afirmat que la guerra al Pròxim Orient "és de summa preocupació", que "l'Iran és responsable de les causes fonamentals d'aquesta situació", però que en tot cas "l'unilateralisme no pot ser el camí". Així mateix, ha demanat a l'Iran i "als seus aliats com Hezbollah" que cessin els atacs, també contra estats membres de la UE com Xipre.
Costa ha expressat novament que la UE està "amb el poble de l'Iran i el seu dret a viure en pau i determinar el seu futur" i ha afirmat que "la llibertat i els drets humans no s'assoleixen amb bombes", i que "només el dret internacional els garanteix". "Hem d'evitar una escalada que amenaci la regió i Europa, especialment per les greus conseqüències econòmiques com el bloqueig de l'estret d'Ormuz", ha reblat.