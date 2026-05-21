Costa demana l'alliberament dels activistes de la flotilla

MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Consell Europeu, António Costa, ha titllat de "completament inacceptable" el tracte donat pel ministre de Seguretat Nacional d'Israel, l'ultradretà Itamar Ben Gvir, als activistes de la flotilla humanitària rumb a Gaza detinguts, emmanillats i agenollats al port d'Ashdod, davant de la qual cosa ha reclamat "el seu alliberament immediat".
"Estem consternats pel tracte que el ministre israelià Ben Gvir ha dispensat als membres de la flotilla", ha afirmat Costa en un breu missatge a xarxes socials en el qual ha considerat que el "comportament" del líder israelià "és totalment inacceptable".
Al fil, el líder del Consell Europeu ha exigit l'"alliberament immediat" dels activistes detinguts, que, segons el grup d'advocats Adalah --que brinda assessoria legal a centenars de participants de la flotilla--, han superat íntegrament l'etapa inicial de processament d'immigració israeliana i "gairebé tots estan sent traslladats a la presó de Ktziot", el centre de detenció més gran d'Israel, situat al desert del Néguev.