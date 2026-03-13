Costa critica que Trump aixequi les sancions al petroli rus: "Afecta la seguretat europea"

BRUSSEL·LES 13 març (EUROPA PRESS) -
El president del Consell Europeu, António Costa, ha advertit aquest divendres que la decisió unilateral dels Estats Units (EUA) d'aixecar les sancions a les exportacions de petroli rus és "molt preocupant" perquè "impacta en la seguretat europea", en considerar que qualsevol relaxació de les mesures econòmiques contra Moscou pot reduir la pressió internacional sobre el Kremlin.
"La decisió unilateral dels EUA d'aixecar les sancions a les exportacions de petroli rus és molt preocupant, ja que afecta la seguretat europea", ha assenyalat el mandatari portuguès en un missatge publicat per les xarxes socials.
Costa ha subratllat que mantenir i fins i tot augmentar la pressió econòmica sobre Rússia és "decisiu perquè accepti una negociació seriosa cap a una pau justa i duradora", després de considerar que les sancions continuen sent una de les principals eines per forçar Moscou a asseure's a negociar la fi de la guerra a Ucraïna.
"Afeblir les sancions augmenta els recursos de Rússia per continuar la guerra d'agressió contra Ucraïna", ha advertit el president del Consell, qui ha alertat que qualsevol relaxació de les mesures econòmiques contra el Kremlin pot reforçar la seva capacitat financera per sostenir l'ofensiva militar.