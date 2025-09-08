Corea del Sud repatriarà aquesta setmana als seus 300 ciutadans detinguts per les autoritats d'immigració als EUA

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -
Els prop de 300 sud-coreans detinguts en una batuda del Servei d'Immigració i Control de Duanes nord-americana (HISSI, segons les seves sigles en anglès) en una planta de Hyundai Motor a l'estat de Geòrgia podrien abandonar el país aquesta mateixa setmana en un vol xàrter a Corea del Sud, després que Seül hagi informat de la conclusió de les negociacions per a l'alliberament dels seus nacionals.
L'avió partirà de l'aeroport de Jacksonville, al veí estat de Florida, presumiblement, dimecres que ve, segons ha afirmat el cònsol general de l'Ambaixada de Corea del Sud davant de Washington, Cho Ki Joong, en declaracions recollides per l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.
El diplomàtic ha acudit aquest diumenge al Centre de Processament de l'HISSI a Folkston, Geòrgia, on el personal consular ha comprovat les condicions i l'estat de salut dels seus conciutadans, que componien la major part dels 475 migrants detinguts a la batuda de l'HISSI a la planta de bateries per a vehicles elèctrics operada parcialment per Hyundai Motor.