Corea del Sud repatria sis ciutadans nord-coreans rescatats al mar

Les autoritats de Corea del Sud han informat aquest dilluns de la repatriació de sis ciutadans nord-coreans rescatats durant els darrers mesos en dues embarcacions al mar Groc i al mar de l'Est.

El president del país, Lee Jae-myung, ha ordenat el "retorn segur i tranquil" d'aquests ciutadans per "qüestions humanitàries", tal com han informat fonts del govern a l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.

El passat mes de maig, quatre nord-coreans que viatjaven en un vaixell van ser rescatats després de patir un naufragi en aigües del mar de l'Est, tan sols dos mesos després d'un cas similar que va afectar dos nord-coreans més que també van ser interceptats i portats en terra.

Tots ells seran retornats al país després de manifestar-ho voluntàriament, tal com afirmen les autoritats, que han acusat Pyongyang de "no respondre a les trucades" de Seül per gestionar el cas.

En principi, està previst que aquesta repatriació es faci per via marítima, tot i que també podria tenir lloc per via terrestre, a través de la localitat fronterera de Panmunjom --si bé això requereix la supervisió de les Nacions Unides, que s'oposa a aquestes devolucions--.