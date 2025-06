Corea del Sud obliga Mitsubishi a indemnitzar una dona de 107 anys víctima de treball forçat durant la guerra al Japó

MADRID 7 juny (EUROPA PRESS) -

Un tribunal d'apel·lacions sud-coreà ha condemnat aquest dissabte la japonesa Mitsubishi Heavy Industries Ltd. a indemnitzar amb cent milions de wons (aproximadament 605.280 euros) en termes de reparació per demanda per danys i perjudicis a una anciana de 107 anys que va ser víctima de treball forçat durant la Segona Guerra Mundial.

El dictamen ha estat emès per la divisió civil del Tribunal del Districte Central de Seül i contravé una sentència anterior --del 2022-- en la qual es desestimava la demanda interposada per Kim Han-Soo, segons ha informat l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.

En el seu moment i atès que la demanda va ser registrada el 2015, la justícia del país va determinar que el reclam s'havia presentat fora del termini legalment establert, tres anys després d'una decisió clau del Tribunal Suprem de Corea del Sud que reconeixia el dret de les víctimes a exigir compensacions.

A més, el tribunal d'apel·lacions va reinterpretar la seva lectura respecte als terminis de prescripció, basant-se aquesta vegada en una decisió del 2018, que va reforçar el reconeixement legal del dret de les víctimes a ser compensades, i no en la decisió del 2012. Aquesta nova lectura del cas va permetre admetre la reclamació presentada per Kim.

La demandant va declarar que havia estat forçada a treballar en una drassana administrada per una companyia japonesa el 1944, quan Corea es trobava encara sota el domini colonial del Japó, i va aconseguir una victòria inusual per a les víctimes del treball forçat.

No obstant això, aquesta resolució no ha dissipat els dubtes sobre si Mitsubishi afrontarà o no l'ordre de pagament.

En aquest escenari, l'executiu japonès ha defensat que totes les exigències de compensació econòmica relatives a aquest període van quedar resoltes amb la signatura del tractat bilateral del 1965, pel qual Seül i Tòquio reprenien les seves relacions diplomàtiques.

No obstant això, els tribunals sud-coreans han continuat exigint el reconeixent el dret de les víctimes a exigir una reparació individual.