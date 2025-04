Corea del Sud fa trets d'advertiment per la incursió de soldats nord-coreans a la frontera

MADRID 8 abr. (EUROPA PRESS) -

Les forces armades de Corea del Sud han disparat aquest dimarts uns trets d'advertiment després que una desena de militars nord-coreans hagin passat la línia de demarcació militar situada a la zona desmilitaritzada de Corea, que fa de frontera de facto entre els dos països, que continuen tècnicament en guerra.

L'exèrcit sud-coreà ha explicat que, després d'aquests trets, que han tingut lloc vora les 17.00 hores (hora local), els soldats han tornat al nord, segons informacions recollides per l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.

"De seguida hem disparat i hem utilitzat els altaveus per fer advertiments", ha recalcat, alhora que han dit que estan supervisant "de prop" tots els moviments a la zona per "prendre totes les mesures necessàries d'acord amb els procediments establerts".

El passat mes de juny, diversos militars nord-coreans que estaven treballant a la zona central de la zona desmilitaritzada van avançar cap al sud abans de girar cua cap al nord, precisament després d'uns trets d'advertiment.

Els dos països continuen tècnicament en guerra des dels anys 50 arran del conflicte bèl·lic que es va estendre fins al 1953 i que no va finalitzar amb un acord de pau, sinó amb un armistici. Les parts no han aconseguit des d'aleshores concretar un pacte per posar fi al conflicte de manera oficial.