Corea del Sud denuncia el llançament de diversos míssils balístics per part de Corea del Nord

MADRID, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Corea del Sud ha denunciat aquest dimecres que Corea del Nord ha llançat durant les últimes hores diversos míssils balístics cap al mar del Japó, també conegut com mar de l'Est, sense donar-ne més detalls i sense que Pyongyang ara per ara s'hagi pronunciat.
L'Estat Major Conjunt sud-coreà (JCS, per les seves sigles en anglès) ha especificat que Corea del Nord ha disparat diversos míssils balístics de curt abast des de la zona de Wonsan, i posteriorment n'ha disparat un altre no identificat, tal com ha recollit l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.
D'aquesta manera, es tracta del cinquè llançament de míssils balístics per part de Corea del Nord aquest any, l'endemà que Pyongyang disparés un projectil no identificat des d'una àrea de la capital, sense que Seül encara no hagi especificat el tipus de míssil utilitzat.
La situació arriba a més després que les autoritats nord-coreanes hagin descrit com "assenyada" la decisió del president de Corea del Sud, Lee Jae-myung, de demanar perdó a Pyongyang per les incursions de drons i el llançament de fullets amb propaganda al llarg de la frontera, si bé han advertit contra la repetició d'aquests successos.
Kim Yo-jong, sotsdirectora de departament del Comitè Central del Partit del Treball de Corea (PTC) i germana del líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ressaltat que Pyongyang considera "oportuna i assenyada" la posició de Lee, abans de recalcar que "Corea del Sud hauria de, per la seva pròpia seguretat, aturar totes les provocacions imprudents contra Corea del Nord".