Corea del Sud denuncia l'entrada d'onze avions a la seva zona d'identificació aèria

Mobilitza avions de combat a la zona i atribueix el sobrevol a unes maniobres militars en les quals no s'ha violat el seu espai aeri

MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Corea del Sud han denunciat aquest divendres que més d'una desena d'avions militars de la Xina i Rússia han entrat a la seva zona d'identificació de defensa aèria durant diverses hores, la qual cosa ha portat Seül a enviar avions de combat a la zona, enmig de l'augment de les tensions a la península de Corea.

L'Estat Major Conjunt de Corea del Sud ha especificat que cinc aparells xinesos i sis russos han entrat a la seva zona d'identificació de defensa aèria sobre les costes oriental i meridional, abans d'afegir que ho han fet sense previ avís, segons ha recollit l'agència Yonhap.

Així, ha detallat que aquesta situació s'ha estès entre les 9.35 i les 13.53 hores (hora local), abans de recalcar que els avions russos i xinesos no han violat l'espai aeri de Corea del Sud, sense que a hores d'ara Moscou o Pequín s'hagin pronunciat sobre les queixes de Seül.

En aquest sentit, ha afirmat que han adoptat mesures "tàctiques" i mobilitzat avions de combat de cara a una possible emergència, i ha manifestat que considera que els sobrevols són part d'unes maniobres militars conjuntes entre la Xina i Rússia.

Aquestes zones d'identificació de defensa aèria, declarades de manera unilateral per alguns països, no estan definides per un tractat internacional i són part dels esforços per identificar i localitzar aparells d'altres estats per garantir la seguretat nacional.