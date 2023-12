Corea del Sud denuncia la irrupció d'avions militars xinesos i russos al seu espai aeri

MADRID, 14 des. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats sud-coreanes han denunciat aquest dijous la irrupció de dos avions militars de les forces armades xineses i quatre més de l'exèrcit rus a la seva zona d'identificació de defensa aèria sense prèvia notificació a mesura que augmenta la tensió a la regió.

Les forces armades de Corea del Sud han indicat que la incursió ha tingut lloc entre les 11.53 i les 12.10 hores (hora local), quan les aeronaus s'han introduït a la zona d'identificació de defensa aèria sobre el mar del Japó, també conegut a Corea com mar de l'Est, segons ha explicat un alt càrrec de l'exèrcit en unes declaracions a l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

Tots els aprells han entrat a la zona per l'est de l'illa d'Ulleungdo i han sobrevolat posteriorment les illes Dokdo, conegudes al Japó com Takeshima, i que tots dos països es disputen.

No obstant això, fonts pròximes a l'assumpte han explicat que els avions no han arribat a violar l'espai aeri de Corea del Sud atès que l'exèrcit ha desplegat immediatament diverses aeronaus en detectar la incursió. Tot i que la zona d'identificació de defensa aèria no forma part de l'espai aeri territorial del país els avions estrangers s'han d'identificar per evitar accidents.

Les autoritats sud-coreanes han assenyalat en aquest sentit que han elevat l'assumpte al Govern de la Xina mitjançant "canals militars", si bé no han matisat si en aquest sentit s'han pres mesures en el cas rus.