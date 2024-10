Corea del Nord torna a enviar uns 320 globus escombraries cap a Corea del Sud

MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -

Corea del Nord ha enviat aquest divendres uns 320 globus carregats amb escombraries a través de la frontera amb Corea del Sud, segons ha confirmat l'exèrcit sud-coreà, en un nou episodi de l'última guerra propagandística que fa mesos que dura entre els dos dos països.

La Junta de Caps d'Estat Major de Corea del Sud ha precisat que 120 d'aquests globus han acabat caient a la perifèria de Seül i altres indrets de la província de Gyeonggi-do, a la rodalia de la capital sud-coreana, segons el comunicat recollit per l'agència Yonhap.

Com en altres ocasions, els globus contenien escombraries normals i corrents, com paper i ampolles de plàstic, i no transportaven substàncies perilloses.

En qualsevol cas, el d'aquest divendres és el segon enviament d'aquesta setmana després dels més de 150 globus que va enviar dimecres, i ja són 24 les tongades que Corea del Nord ha enviat des del maig d'aquest any.

Els globus amb escombraries s'emmarquen dins la propaganda creuada entre els dos països veïns, ja que Corea del Sud també ha reactivat els altaveus que emeten missatges a la frontera comuna. En el terreny polític, tots dos països continuen sense establir contacte i creuant-se de manera constant amenaces sobre potencials línies vermelles, principalment en l'àmbit militar.