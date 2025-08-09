Corea del Nord retira altaveus a la frontera després d'una mesura similar per part de Seül

MADRID 9 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Corea del Nord han començat aquest dissabte a retirar alguns altaveus instal·lats al llarg de la frontera amb el seu veí del sud per a la difusió de propaganda després d'una mesura similar impulsada per Seül, que ha apostat recentment per reduir les tensions a la regió.
L'Estat Major Conjunt de Corea del Sud ha informat que ha detectat activitats de les forces nord-coreanes en alguns punts de la frontera comuna, si bé ha ressaltat que continuaran supervisant els seus moviments per determinar si això es produeix en tota la zona fronterera, segons ha recollit l'agència de notícies Yonhap.
Després d'arribar al càrrec a principis de juny, el president sud-coreà, Lee Jae-myung, va ordenar suspendre les transmissions a la frontera i va instar els activistes a deixar de distribuir pamflets amb informació contrària a Pyongyang.
No obstant això, Kim Jo-jong, la germana del líder nord-coreà, Kim Jong-un, va ressaltar que cap de les mesures impulsades recentment per Seül per intentar acostar postures "és digna d'elogi". "No hi ha motiu per reunir-nos ni assumpte que discutir amb la República de Corea", va indicar.
Tots dos països continuen tècnicament en guerra arran de la Guerra de Corea (1950-1953), que no va finalitzar amb un acord de pau, sinó amb un armistici, sense que les parts hagin aconseguit concretar fins al moment un pacte per posar fi oficialment a les tensions.