Corea del Nord prova una ogiva de dispersió que podria arrasar entre cinc i sis hectàrees

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
L'exèrcit de Corea del Nord ha dut a terme aquest dimarts un assaig amb una "ogiva de dispersió acoblada en un míssil de creuer estratègic" a fi d'avaluar-ne la potència i el vol per a un atac vertical, amb el potencial de "reduir a cendres una zona objectiu d'entre cinc i sis hectàrees", l'endemà de denunciar una "brutal demostració de guerra nuclear" en contra seu per part dels Estats Units (EUA) i Corea del Sud.
Així ho ha anunciat el general Kim Jong-sik, el qual ha explicat que les forces nord-coreanes han dut a terme "unes proves per avaluar la potència d'una ogiva de dispersió acoblada en un míssil de creuer estratègic per a un atac vertical", segons ha recollit l'agència KCNA.
Després de l'assaig, l'Administració de Míssils de l'exèrcit nord-coreà ha precisat que l'ogiva de dispersió acoblada al projectil és "de mida mitjana" i ha destacat una millora en la "maniobrabilitat terminal del míssil de creuer".
El director de l'ens militar, Jang Chang-ha, ha considerat que "és més urgent que mai" per a Pyongyang desenvolupar els seus sistemes d'armament per "salvaguardar la seguretat del país i dissuadir qualsevol amenaça".
L'anunci arriba 24 hores després que el mateix general Kim Jong-sik carregués contra els exercicis conjunts Iron Mace de les forces nord-americanes i les tropes convencionals sud-coreanes com una "brutal demostració de guerra nuclear" en contra de Seül i Washington.