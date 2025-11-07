Corea del Nord llança un míssil balístic enmig de les tensions amb Washington per les seves sancions

MADRID, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit de Corea del Sud ha denunciat aquest divendres el llançament d'un míssil balístic de curt abast des de territori nord-coreà, després que el règim de Kim Jong Un hagi advertit el dijous per la nit que emprendrà mesures en protesta per les últimes sancions dels Estats Units contra individus i entitats vinculades a Pyongyang.
L'Estat Major Conjunt (JSC) ha indicat que el míssil ha volat uns 700 quilòmetres abans de caure al mar. En un comunicat difós per l'agència de notícies sud-coreana Yonhap, ha assenyalat a més que les Forces Armades han detectat el llançament prop del comtat de Daegwan, al nord-oest de la província de Pyongyang a les 12.35 hores (hora local, 4.35 en l'Espanya peninsular i Balears).
Així mateix, ha assegurat que mantenen la "plena" preparació i vigilància davant de la possibilitat de llançaments addicionals i compartint informació rellevant amb les autoritats del Japó i els Estats Units.