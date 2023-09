Corea del Nord llança dos míssils balístics al mar del Japó

MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats nord-coreanes han llançat aquest dimecres dos míssils balístics cap al mar del Japó, també conegut com el mar de l'Est, quan el líder de Corea del Nord, Kim Jong Un, es troba a Rússia per reunir-se amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin.

L'Estat Major Conjunt sud-coreà ha indicat que ha detectat els llançaments a les 11.43 i 11.53 hores (hora local), sense donar més detalls sobre aquest tema, malgrat que apunten al fet que es tracta d'una aparent demostració de força de Pyongyang davant la trobada amb Putin, informa l'agència de notícies Yonhap.

"Mentre enfortim el nostre seguiment i vigilància contra altres llançaments, el nostre Exèrcit manté una postura de preparació total en estreta cooperació amb els Estats Units", ha dit l'Exèrcit en un comunicat recollit per la citada agència.

Per la seva banda, el primer ministre nipó, Fumio Kishida, ha ordenat "dedicar el màxim esforç" a la recollida i anàlisi de la informació, garantir la seguretat d'aeronaus i embarcacions i prendre "totes les mesures possibles de precaució, inclosa la preparació per a contingències".

L'última vegada que Pyongyang va realitzar un llançament de míssils balístics va ser el 30 d'agost, a causa de les maniobres militars conjuntes entre els Estats Units i Corea del Sud als voltants de la península de Corea.

Després d'això, Corea del Nord va assegurar que la bateria de míssils de creuer va ser una maniobra per simular "un atac nuclear tàctic", per "advertir als enemics del perill real d'una guerra nuclear".

Pyongyang acusa regularment Washington i Seül de preparar un atac amb els seus exercicis militars --alguna cosa que tots dos països neguen-- i, malgrat les resolucions de l'ONU, Corea del Nord ha tornat a provar múltiples míssils aquest any.