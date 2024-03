Corea del Nord llança diversos míssils balístics de curt abast cap al mar del Japó

MADRID, 18 març (EUROPA PRESS) -

Corea del Nord ha llançat aquest dilluns diversos míssils balístics de curt abast cap al mar del Japó, coincidint amb la finalització de les maniobres militars conjuntes de Corea del Sud i Estats Units i la visita del secretari del Departament d'Estat estatunidenc, Antony Blinken, a la capital sud-coreana, Seül, per participar a la Cimera de la Democràcia.

L'Estat Major Conjunt de Corea del Sud ha indicat que ha detectat almenys tres llançaments de míssils a la zona de Pyongyang entre les 7.44 i les 8.22 hores (hora local), que van recórrer uns 300 quilòmetres i van caure al mar del Japó.

Segons un alt funcionari militar sud-coreà, les trajectòries d'aquests míssils van ser similars a les del KN-24, de combustible sòlid, amb abast de fins a 40 quilòmetres i càrrega útil de 400-500 quilograms.

"Condemnem enèrgicament l'últim llançament de míssils de Corea del Nord, que és una clara provocació que amenaça seriosament la pau i l'estabilitat a la Península de Corea", ha assenyalat l'Exèrcit sud-coreà, que ha rastrejat els llançaments i ha compartit la seva informació amb les autoritats estatunidenques i japoneses.

Aquest llançament s'ha produït dies després que Seül i Washington concloguessin les maniobres 'Escut de la Llibertat', de caràcter anual i que han durat onze dies, que tenen l'objectiu d'enfortir la dissuasió contra les armes nuclears i de míssils de Pyongyang, i ha tingut lloc després que aquest darrer abandonés l'acord intercoreà assolit al 2018 i dissenyat per reduir la tensió a la zona fronterera.

Durant les últimes setmanes, Corea del Nord ha llançat nombrosos míssils "estratègics" cap al mar Groc i el del Japó --també conegut com a mar de l'Est--, alhora que ha derogat els diferents mecanismes de cooperació amb Corea del Sud, país al que ha tret l'etiqueta de "soci per a la reconciliació i la reunificació" per considerar-los com un dels seus majors enemics junt amb els Estats Units.

A més, Blinken ha arribat aquest diumenge a Seül, on participarà a la Cimera de la Democràcia junt amb "líders compromesos amb l'enfortiment de la governabilitat democràtica". "Destacarà els avanços assolits i com Estats Units i democràcies afins s'organitzen per abordar els desafiaments més urgents del món", ha indicat el seu portaveu, Matthew Miller.