Corea del Nord llança diversos míssils balístics cap al mar del Japó

MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

Corea del Nord ha llançat aquest divendres una bateria de míssils balístics cap al mar del Japó, també conegut com mar de l'Est, segons han informat les forces armades de Corea del Sud, que ara com ara no n'han donat més detalls.

L'incident té lloc gairebé un mes després que les autoritats nord-coreanes van fer un assaig balístic amb projectils de curt abast, també llançats cap a la mateixa zona.

"Cap a les 15.10 (hora local) hem observat diversos artefactes que presumptament es corresponen amb míssils balístics de curt abast llançats des de l'àrea de Wonsan, a Corea del Nord", ha indicat en un comunicat l'exèrcit sud-coreà, que n'està analitzant el model i capacitat de vol.

"Hem reforçat la vigilància i supervisem possibles llançaments addicionals per part de Corea del Nord. Ens mantenim alerta i estem compartint informació sobre aquests míssils amb les autoritats nord-americanes i japoneses", recull el text.

La mesura arriba poc després que Kim Yo-jong, la germana del líder nord-coreà, Kim Jong-un, va qualifcar de "falses" les informacions sobre el suposat enviament d'armament a Rússia en senyal de suport a la invasió d'Ucraïna. "Les forces hostils estan enganyant l'opinió pública amb el fals rumor que els sistemes d'armament produïts a Corea del Nord són per exportar a Rússia", va assenyalar, segons l'agència KCNA.

"No tenim la intenció d'exportar les nostres capacitats tècniques militars a cap país ni d'obrir-les al públic", ha afirmat Kim, que s'ha convertit en una figura destacada a Corea del Nord en estar al capdavant de les campanyes de pressió contra la comunitat internacional.

Es tracta del cinquè assaig balístic de Pyongyang des de començaments d'any. El passat 22 d'abril, Kim va supervisar el llançament simultani de quatre míssils balístics de curt abast.