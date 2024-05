Corea del Nord llança una desena de míssils balístics cap al mar del Japó

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit de Corea del Nord ha llançat aquest dijous una desena de míssils balístics de curt abast cap al mar del Japó, una acció que s'emmarca en l'augment de les tensions a la península coreana i tan sols un dia després que Pyongyang enviés sobre territori sud-coreà "una gran quantitat" de globus farcits d'"escombraries".

L'Estat Major Conjunt de Corea del Sud ha detectat els llançaments a les 6.14 hores (hora local) des de l'àrea de Sunan. Els míssils van caure al mar després de volar uns 350 quilòmetres, segons recull l'agència de notícies sud-coreana Yonhap, que apunta al fet que a aquesta distància hi ha ciutats com Seül o Daejeon, així com bases de les Forces Aèries.

"El nostre Exèrcit ha reforçat el seguiment i la vigilància contra llançaments addicionals, al mateix temps que comparteix estretament informació relacionada amb els míssils balístics nord-coreans amb les autoritats nord-americanes i japoneses", ha indicat.

Corea del Nord ha realitzat llançaments balístics anteriorment, però és inusual que llanci tal quantitat de projectils en una mateixa jornada. A més, ha tingut lloc tan sols uns dies després que les autoritats nord-coreanes confirmessin el llançament fallit d'un altre satèl·lit espia, que va coincidir amb una cimera tripartita de Corea del Sud, la Xina i el Japó.

El règim de Kim Jong Un va advertir al novembre del 2023, quan va aconseguir posar en òrbita un satèl·lit espia, que tenia previst posar altres tres en òrbita aquest any, malgrat el temor d'altres països de la zona al fet que aquest tipus d'activitats permetin a Pyongyang millorar la seva capacitat militar.