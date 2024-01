Corea del Nord executa un nou llançament de míssils de creuer al mar Groc

MADRID, 30 gen. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats sud-coreanes han denunciat aquest dimarts que Corea del Nord ha disparat diversos míssils de creuer cap a la costa del mar Groc, l'endemà passat d'haver provat uns míssils de creuer estratègics des d'un submarí, en un augment de les tensions a la península.

L'Estat Major Conjunt de Corea del Sud ha informat que ha detectat el llançament cap a les 7.00 hores (hora local), si bé no n'ha donat més detalls, ja que ho està analitzant, segons ha informat l'agència de notícies Yonhap.

"Mentre enfortim el seguiment i la vigilància, el nostre exèrcit ha estat coordinat de manera estreta amb els Estats Units (EUA) per monitorar senyals addicionals de les provocacions de Corea del Nord", han indicat les forces armades del país.

És el tercer llançament de míssils de creuer per part de Pyongyang en una setmana. El 24 de gener va fer el primer assaig des del setembre del 2023, quan va posar a prova dos míssils de creuer estratègics de llarg abast amb ogives nuclears simulades.

La setmana passada, Corea del Nord va afirmar que havia provat un "sistema d'armes nuclears submarines" en resposta a l'últim exercici marítim conjunt en el qual van participar Corea del Sud, els EUA i el Japó. Aquestes activitats van constituir "una causa de desestabilització encara més gran de la regió i són un acte de seriosa amenaça" a la seguretat, va declarar un portaveu del Ministeri de Defensa.

Recentment, l'Assemblea Suprema del Poble de Corea del Nord va aprovar suprimir els comitès per a la reunificació en considerar que ha estat un "greu error anacrònic" continuar considerant Seül com "un soci per a la reconciliació i la reunificació" per la decisió del país veí de voler derrocar el govern de Kim Jong-un i d'associar-se "amb forces externes".