Corea del Nord dispara un possible míssil balístic hipersònic en el seu primer llançament de l'any

Corea del Nord ha llançat aquest dilluns el seu primer míssil balístic de l'any, dos mesos després dels últims llançaments registrats, segons han denunciat les autoritats sud-coreanes i japoneses, enmig de la contínua escalada de tensions que viu la península coreana des de fa mesos.

Les primeres informacions que barreja l'Estat Major Conjunt (JCS) apunten que es tracta d'un míssil balístic d'abast intermedi (IRBM), llançat cap a la mitjanit (hora local), des d'alguna sitja de la regió de Pyongyang, que va volar prop de 1.100 quilòmetres abans de caure al mar.

L'exèrcit sud-coreà sospita a més que es podria tractar d'un projectil hipersònic, similar al que Corea del Nord va llançar al gener i abril del 2024.

Per la seva banda, el Ministeri de Defensa nipó ha estimat que el possible míssil nord-coreà ha caigut a les 12.12 (hora local, 4.12 hora peninsular espanyola) fora de la zona econòmica exclusiva (ZEE) de Japó. A més, el govern ha convocat un equip d'emergència per recopilar informació i confirmar si s'han registrat danys.

Aquest llançament té lloc dues setmanes abans que el president electe dels Estats Units, Donald Trump, assumeixi el càrrec, cerimònia que se celebrarà el 20 de gener. Cal esmentar que els últims llançaments van ser el 5 de novembre, data en què es van celebrar les eleccions presidencials nord-americanes.

Les relacions entre les dues Corees es troben en el seu moment més baix en anys a causa de l'augment dels assajos balístics per part de Pyongyang, que viola les sancions imposades per les Nacions Unides, i a l'estrenyiment de la cooperació militar entre Seül i els Estats Units.