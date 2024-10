Corea del Nord destrueix les carreteres que connecten amb el territori sud-coreà

Seül respon a les detonacions disparant a la línia de demarcació militar, que separa la Zona Desmilitaritzada

MADRID, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Exèrcit de Corea del Sud ha informat aquest dimarts que les autoritats nord-coreanes han fet detonar les carreteres que connecten tots dos països, després que Pyongyang anunciés recentment el tancament "permanent" de la seva frontera comuna en entendre que són símbols de la cooperació intercoreana.

"Corea del Nord ha detonat parts de la línia Gyeongui (oest) i la línia Donghae (est), al nord de la Línia de Demarcació Militar al voltant del migdia", resa un comunicat de l'Estat Major Conjunt de Corea del Sud recollit per l'agència de notícies Yonhap, que agrega que ha reforçat la seva postura de vigilància i preparació.

Segons ha indicat la citada agència, la destrucció d'aquesta infraestructura suposa una pèrdua de 176.800 milions de wons (120 milions d'euros) d'impostos sud-coreans invertits en elles. En resposta, Seül ha disparat cap al sud de la línia de demarcació militar, que separa ambdues parts de la Zona Desmilitaritzada.

Els dos països estan connectats per carreteres i ferrocarils a través de la línia Gyeongui, que connecta la ciutat fronterera sud-coreana de Paju amb la nord-coreana Kaesong, i la línia Donghae, al llarg de la costa est de la península.

Aquesta mesura arriba en ple augment de les tensions, inclòs el llançament de centenars de globus amb propaganda i escombraries contra els seus respectius territoris. Seül va reprendre al juny les retransmissions de propaganda mitjançant altaveus a la frontera per primera vegada en sis anys, així com les seves maniobres amb foc real a prop de la frontera, alhora que ha dut a terme diverses maniobres militars conjuntes amb els Estats Units.

Les autoritats nord-coreanes han incrementat els seus llançaments de míssils balístics i altres projectils, el quals descriuen com un advertiment davant les accions de Seül. Els dos països segueixen tècnicament en guerra donat que la Guerra de Corea (1950-1953) no va finalitzar amb un acord de pau, sinó amb un armistici, sense que les parts hagin aconseguit concretar fins al moment un pacte per posar fi oficialment a les hostilitats.