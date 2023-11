Corea del Nord desplega efectius armats a la zona desmilitaritzada entre les dues Corees

MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Pyongyang han desplegat efectius armats a la zona desmilitaritzada establerta entre les dues Corees des que Seül va anunciar la setmana passada la suspensió temporal de l'acord intercoreà, segons han informat fonts del Govern sud-coreà.

El desplegament a l'Àrea de Seguretat Conjunta (JSA, per les seves sigles en anglès) de la zona desmilitaritzada ha tingut lloc després que les autoritats nord-coreanes han anunciat un augment de la presència militar a la zona per "frenar amenaces" i davant la suspensió del pacte.

Dilluns, les autoritats sud-coreanes van difondre unes imatges en les quals es podia observar les tropes nord-coreanes instal·lant posts de control fronterer i amb armament, a més d'establir torns de vigilància a la zona.

No obstant això, el Govern sud-coreà ha confirmat que, per la seva banda, els militars continuen sense portar armes, segons informacions de l'agència Yonhap. La localitat de Panmunjom és l'única on les tropes de tots dos països es troben cara a cara a la línia de demarcació militar.

L'Acord Militar Integral --que estipulava la completa desmilitarització de la zona-- es va signar el 19 de setembre del 2018, en plena atmosfera conciliadora durant l'administració de l'ara expresident sud-coreà Moon Jae-in, que aleshores va viatjar a Pyongyang per mantenir converses amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un.

Ara, l'augment de la tensió ha portat el ministre de Defensa de Corea del Sud, Shin Won-sik, a ordenar a les forces armades que estiguin en alerta i preparades per actuar contra qualsevol possible provocació de Pyongyang.