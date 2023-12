Corea del Nord descarta la reconciliació o reunificació amb Corea del Sud

MADRID, 31 des. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Nord, Kim Jong Un, ha descartat aquest diumenge una possible reconciliació o reunificació amb Corea del Sud a mesura que augmenta la tensió entre les parts després que les autoritats nord-coreanes van anunciar la seva intenció de llançar tres nous satèl·lits militars de cara al 2024.

Kim ha matisat en un missatge amb motiu de final d'any que pensar en la reconciliació o unificació és un "error", segons ha recollit l'agència de notícies estatal nord-coreana KCNA. Així, ha apostat per "deixar d'intentar reconciliar-se amb gent que et considera el seu pitjor enemic".

En aquest sentit, ha fet al·lusió a països com els Estats Units, el Japó o Corea del Sud, que han incrementat recentment la seva cooperació per intercanviar informació sobre el programa balístic de Corea del Nord, que consideren una amenaça per a la seva seguretat.

Poc abans, Kim ha assenyalat que l'objectiu polític de Corea del Nord per l'any que ve és enfortir la capacitat nuclear del país per "respondre ràpidament a una possible crisi nuclear i mobilitzar tots els mitjans possibles, inclosa la força nuclear", per la qual cosa ha demanat una millora de les capacitats militars del país asiàtic.

Corea del Nord va llançar el passat 21 de novembre el seu primer satèl·lit espia després que els dos intents previs, al maig i a l'agost, van concloure en fracassos, però van agreujar el temor internacional a una nova escalada de Pyongyang en la seva cursa armamentística.