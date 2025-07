Corea del Nord denuncia l'ús de bombarders estratègics en les maniobres dels EUA, el Japó i Corea del Sud

Pyongyang avisa que la tensió regional pot passar a una "fase impredictible de confrontació militar en qualsevol moment"

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Defensa de Corea del Nord ha denunciat l'ocupació de bombarders estratègics B-52H en les maniobres entre els Estats Units, el Japó i Corea del Sud, que ha descrit com una nova provocació i un nou episodi d'una constant situació de tensió que pot desembocar "en qualsevol moment" en un conflicte armat.

"Expressem la nostra profunda preocupació pels seus actes hostils, consistents en persistents accions militars provocadores i amenaçadores", ha lamentat el Ministeri de Defensa en un comunicat.

El Govern sud-coreà va confirmar que l'exercici de divendres es va dur a terme en aigües internacionals davant de l'illa sud-coreana de Jeju i hi van participar almenys un bombarder B-52H nord-americà, en el seu primer desplegament d'aquest any a la zona, a més d'un KF-16 sud-coreà i caces F-2 japonesos.

"La cooperació militar tripartida entre els Estats Units, el Japó i la República de Corea s'està tornant cada vegada més ofensiva", ha indicat en resposta el Ministeri de Defensa de Pyongyang, abans de presagiar que "l'allargada inestabilitat i tensió a la península de Corea poden conduir a una fase impredictible de confrontació militar en qualsevol moment".

"És el nostre just dret sobirà prendre contramesures contra accions militars provocadores, com les iniciatives per enfortir l'aliança militar multilateral que amenacen la seguretat de la regió i els exercicis militars conjunts amb un clar caràcter agressiu", rebla la nota, publicada per l'agència oficial de notícies de Corea del Nord, KCNA.