Corea del Nord amenaça amb una "resposta terrible" si es produeixen més incursions de drons sud-coreans

Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Arxiu
MADRID 13 febr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de Corea del Nord han amenaçat aquest divendres amb una "resposta terrible" si es produeixen més incursions de drons procedents de Corea del Sud, unes paraules que arriben després que un aparell violés l'espai aeri nord-coreà el 4 de gener, fet que ha provocat un augment de la tensió entre les parts.
"Vull alertar que la recurrència d'aquesta mena de provocacions suposa una violació de la sobirania inalienable de Corea del Nord i provocarà, amb tota seguretat, una resposta terrible", ha indicat el líder nord-coreà, Kim Jong-un, en unes declaracions recollides per l'agència de notícies KCNA.
"Tant hi fa qui ha fet servir el dron per a aquesta infiltració i si és un individu o pertany a una organització concreta", ha afirmat, en relació amb un incident que ha portat el president sud-coreà, Lee Jae-myung, a exigir una investigació immediata.
Pyongyang ha afirmat que l'aparell estava equipat amb dispositius de vigilància i després d'una anàlisi de les restes han determinat que comptava amb dues càmeres de vídeo que van gravar àrees nord-coreanes durant set minuts. En aquest sentit, les autoritats nord-coreanes han indicat que l'objectiu del dron era dur a terme un "reconeixement de la zona".
Així mateix, ha recordat que un altre dron també va fer una incursió el mes de setembre equipat amb "una càmera òptica d'alta resolució", la qual cosa suposa "un mitjà clar de vigilància i reconeixement".
El passat mes de gener, el Govern de Corea del Nord va afirmar que les autoritats sud-coreanes són "l'enemic més hostil" i va assenyalar que eliminaran qualsevol "objectiu" en cas d'atac. "La República de Corea (del Sud) és una còpia perfecta dels llunàtics de Kíiv", van assegurar aleshores.