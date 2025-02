Corea del Nord amenaça amb imposar sancions en represàlia a les "provocacions" dels EUA i els seus aliats

MADRID, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats de Corea del Nord han amenaçat aquest diumenge a la nit amb imposar sancions en represàlia a les "provocacions" dels Estats Units i els seus aliats, després que aquesta setmana s'anunciés que Corea del Sud encapçalarà el nou organisme de control de sancions contra Pyongyang després de la dissolució del panell d'experts de l'ONU.

"Les accions il·legals de les forces hostils per generar sancions contra la República Popular Democràtica de Corea (RPDC) precipitaran la reacció conductual per defensar els seus drets sobirans i els involucrats en les accions hauran de pagar un alt preu", resa un comunicat del Ministeri d'Exteriors de Corea del Nord, publicat per l'agència de notícies KCNA.

Segons ha indicat un portaveu de la cartera ministerial, les autoritats nord-coreanes "no paren esment a cap sanció", si bé "mai passarà per alt cap provocació dels EUA i els seus aliats per envair els legítims drets sobirans de la RPDC amb el pretext d'aplicar sancions, sinó que les contrarestarà enèrgicament amb accions resoltes".