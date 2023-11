Corea del Nord afirma que ja ha captat imatges d'una base dels EUA amb el seu nou satèl·lit

MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El règim de Corea del Nord ha confirmat la posada en òrbita d'un satèl·lit i ha informat que el nou aparell ha aconseguit captar imatges d'una base militar dels Estats Units (EUA) a l'illa de Guam, malgrat que encara es tracta d'un període de proves i la missió oficial d'aquesta tecnologia no arrenca fins l'1 de desembre.

El dirigent nord-coreà, Kim Jong-un, ha visitat el centre de control de satèl·lits de l'Administració Nacional de Tecnologia Aeroespacial, on ha vist les fotos del Malligyong-1, que Pyongyang va posar en òrbita dimarts a última hora malgrat els reiterats avisos dels països de la regió.

Kim Jong-un, lluny de renunciar a aquestes operacions, ha defensat que el seu govern necessita tenir més satèl·lits com aquest per millorar la seva capacitat militar i garantir l'eficiència de futurs atacs, informa l'agència de notícies oficial KCNA.

Pyongyang havia fracassat en dos intents previs, al maig i a l'agost, però ho ha aconseguit a la tercera després de fer servir un nou coet espacial. Durant aquests mesos ha crescut el temor internacional a una potencial col·laboració en matèria de tecnologia militar entre Rússia i Corea del Nord. Les informacions oficials no aclareixen si hi ha hagut cap aliança, com sospiten els serveis d'intel·ligència de Corea del Sud.

Com a represàlia per l'últim desafiament, el Govern sud-coreà ja ha anunciat la suspensió parcial del tractat intercoreà del 2018, mentre que les condemnes també han arribat de governs com el dels EUA i organitzacions com les Nacions Unides. Pyongyang, en canvi, al·lega que té el dret "legítim" a reforçar les seves pròpies capacitats contra possibles amenaces derivades precisament de l'aliança entre Seül i Washington.