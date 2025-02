Corea del Nord adverteix que farà servir força nuclear davant de qualsevol amenaça al seu "dret sobirà"

MADRID 8 febr. (EUROPA PRESS) -

Corea del Nord ha advertit aquest dissabte que la seva capacitat nuclear no s'ha de considerar una "moneda de canvi" i ha assegurat que en farà ús davant de qualsevol amenaça per part de les "forces hostils".

"La nostra força nuclear no és una cosa que es pugui fer servir per fer publicitat per guanyar-se el reconeixement de ningú, ni tan sols una moneda de canvi que es pugui intercanviar per una simple suma de diners", han expressat les autoritats nord-coreanes en un comunicat recollit per la premsa nacional.

En la mateixa línia, han afegit que l'armament nuclear del país seria "invariablement utilitzat en combat real" amb la finalitat de "tallar ràpidament l'origen de qualsevol intent d'invasió per part de forces hostils que infringeixin (el seu) dret sobirà i la seguretat del seu poble, i amenacin la pau regional".

Aquestes declaracions arriben després que les autoritats nord-americanes van defensar la "desnuclearització completa de Corea del Nord" durant el mandat de Donald Trump, que ha descrit el país com una "potència nuclear", una catalogació que va més enllà del que ha estat fins ara la doctrina nord-americana.