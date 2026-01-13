Copenhaguen confirma una reunió a la Casa Blanca sobre Groenlàndia amb la participació de J.D. Vance

Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP
MADRID 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha confirmat aquest dimarts una reunió a la Casa Blanca amb el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, per tractar la crisi de Groenandia, amb la participació del vicepresident dels EUA, J.D. Vance.
Per part de Dinamarca, també hi assistirà la ministra groenlandesa d'Exteriors, Vivian Motzfeldt. L'objectiu de la trobada és poder abordar "cara a cara", ha explicat Rasmussen, les pretensions nord-americanes de controlar l'illa àrtica, segons recullen mitjos danesos.
El vicepresident nord-americà exercirà d'amfitrió en una trobada en la qual ha sol·licitat participar, segons ha assenyalat el titular d'Exteriors danès, després que la setmana passada Marco Rubio avancés una trobada a Washington amb funcionaris danesos.
Les aspiracions expansionistes de Trump sobre Groenlàndia han estat una constant des que va tornar a la Casa Blanca. Apel·lant a la seguretat nacional per la presència de vaixells xinesos i russos a la regió, el president dels EUA reclama el control de l'illa.
EL PAPER DE VANCE EN LA CRISI AMB GROENLÀNDIA
Els darrers dies Trump ha tornat a insistir en aquesta qüestió, igual que un J.D. Vance que ja va fer de Groenlàndia la seva causa particular. El març de l'any passat, en una visita considerada hostil per part dels groenlandesos i danesos, el vicepresident dels EUA des de la base de Pituffik va acusar Copenhaguen de no haver fet una bona feina per garantir la seguretat de l'illa.
A Dinamarca, alguns analistes temen que la trobada d'aquest dimecres a la Casa Blanca recordi la desastrosa visita del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, el febrer de l'any passat, en la qual va ser acorralat per Trump i Vance.