Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
La Unió Europea ha rebutjat aquest diumenge l'últim esborrany presentat de la declaració final de la COP 31, celebrada a Turquia, en considerar que no respon a l'emergència climàtica en ometre qualsevol referència als combustibles fòssils, una de les causes principals de l'escalfament global.
Així ho ha traslladat el ministre irlandès de Clima, Darragh O'Brien, durant la seva intervenció davant la conferència. O'Brien ha expressat la seva "profunda decepció" amb l'anomenat Pacte d'Anatòlia i ha advertit que el document resulta insuficient davant la necessitat urgent de reduir l'escalfament global. "No està a l'altura del moment que vivim", ha lamentat en un missatge publicat a les xarxes socials.
En aquest sentit, ha defensat que la Unió no donarà suport a un acord que ignori l'evidència científica, la bretxa entre els compromisos climàtics i la seva aplicació efectiva ni les mesures necessàries per recuperar el camí que permeti limitar l'augment de la temperatura global a 1,5 graus centígrads.
"No donarem suport a una decisió que ni tan sols esmenti els combustibles fòssils", ha afirmat el ministre, que també ha rebutjat qualsevol retrocés en les negociacions. Europa no donarà suport a "una COP que serveixi per blanquejar la imatge dels combustibles fòssils", ha recalcat.
El representant irlandès ha criticat així mateix que els textos s'hagin distribuït en una fase massa avançada del procés, sense temps suficient perquè les delegacions poguessin examinar-los adequadament. Al seu parer, les propostes presentades "ni tan sols comencen a abordar l'emergència climàtica", motiu pel qual la Unió Europea no pot acceptar-les.
No obstant això, malgrat les crítiques, O'Brien ha reconegut els esforços del president de la conferència i del responsable de les negociacions.
ESPANYA SE SUMA A LA POSTURA EUROPEA
Per la seva banda, la vicepresidenta tercera del Govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, ha anunciat que Espanya s'ha sumat, juntament amb la resta de membres de la Unió, al rebuig de l'esborrany d'acord de la cimera, coincidint que "no està a l'altura del repte" climàtic al qual s'enfronta el planeta.
"La ciència és clara. Cal abandonar els combustibles fòssils de manera urgent i complir amb l'Acord de París. El multilateralisme és la millor eina per actuar a temps. La COP 31 ha de demostrar-ho, i el text que hi ha sobre la taula no ho fa", ha assenyalat Aagesen en un missatge publicat a les xarxes socials.
La ministra ha explicat que Espanya ha defensat durant les negociacions l'abandonament dels combustibles fòssils mitjançant l'acceleració de l'electrificació basada en energies renovables, així com l'impuls de l'adaptació i el finançament climàtic, "especialment per als més vulnerables". "Per això, juntament amb la UE, rebutgem el text: no està a l'altura del repte. No és un bon acord", ha subratllat.
LA CIMERA MÉS LLARGA DE LA HISTÒRIA
El president de la COP 31, Murat Kurum, ha confirmat que no existeix un acord sobre l'esborrany i que les decisions encara no han estat adoptades. Kurum ha dit als països que s'han escoltat "diferents idees" i s'ha intentat "oferir solucions". "Hem d'acceptar la voluntat de les parts. No obliguem ningú a acceptar (l'esborrany). Entenc que no hi ha acord sobre aquest text i per això no s'han adoptat aquestes decisions", ha comentat.
Les negociacions de la cimera a Anatòlia s'han convertit en les més llargues de la història de les conferències climàtiques --amb més de 40 hores de retard del seu termini oficial de tancament-- en superar el registrat a la COP 25, celebrada a Madrid el 2019, les converses de la qual es van prolongar durant 2 dies i 2 nits addicionals abans d'assolir un compromís.