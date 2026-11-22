UNFCCC / Xinhua News / Europa Press
MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha expressat aquest diumenge la seva "profunda decepció" per la conclusió de la COP31, celebrada a Turquia, sense un acord global consensuat i ha reclamat als governs mesures urgents i més compromisos per combatre la crisi climàtica, accelerar la transició energètica i protegir els països més vulnerables.
"Aquest revés no canvia els fets", ha advertit Guterres, qui ha subratllat que, tot i que no hi hagi consens en les negociacions, "no hi ha ambigüitat en la ciència". En aquest sentit, ha alertat que les temperatures continuen assolint màxims històrics, els fenòmens extrems s'agreugen i les emissions continuen sent excessives, mentre el món s'aproxima a superar el llindar d'escalfament d'1,5 graus.
El responsable de l'ONU ha insistit que la lluita climàtica ha de passar per reduir la dependència del carbó, el petroli i el gas, als quals ha assenyalat com a principals impulsors de la crisi actual. Així mateix, ha denunciat que els interessos de la indústria dels combustibles fòssils recorren a estratègies de desinformació, bloqueig polític i retard de mesures, similars a les utilitzades per les grans tabaqueres, mentre obtenen "enormes beneficis".
Després de recordar el compromís assolit per tots els països a la COP28 de Dubai per abandonar progressivament els combustibles fòssils de manera "justa, ordenada i equitativa", el secretari ha defensat que ara cal finançar i accelerar aquesta transformació.
En aquesta línia, també ha donat suport als fulls de ruta promoguts per la Presidència brasilera de la COP30 per avançar en aquesta transició i revertir la desforestació i la degradació forestal, amb el suport de la Promesa Climàtica de les Nacions Unides.
DATES I XIFRES
Guterres ha reclamat reduccions "profundes i ràpides" de les emissions durant aquesta dècada, amb un lideratge dels principals emissors i el compliment dels compromisos financers per part dels països desenvolupats. A més, ha exigit concretar amb dates i xifres el compromís de triplicar el finançament destinat a l'adaptació climàtica, per garantir que arribi a les poblacions que més ho necessiten.
"En depenen vides", ha assenyalat, alhora que ha defensat que els països menys responsables de la crisi no han d'afrontar en solitari les seves conseqüències, en una qüestió que ha qualificat "de justícia climàtica".
Com a indicadors del veritable avenç, el secretari general ha enumerat la reducció del consum de combustibles fòssils, el desplegament d'energies netes, la modernització de les xarxes elèctriques, les retallades de metà, la recuperació dels boscos i l'arribada de finançament als països en desenvolupament. També ha destacat la necessitat de reforçar la protecció davant els fenòmens extrems mitjançant iniciatives com 'Alertes Primerenques per a Tothom'.
Guterres ha assegurat que les Nacions Unides continuaran compromeses amb aquesta tasca i ha conclòs dirigint-se a la societat civil, els joves, els pobles indígenes, els científics i les comunitats més exposades, als quals ha instat a mantenir la pressió sobre governs i empreses. "La crisi climàtica no esperarà que els governs trobin punts en comú. Nosaltres tampoc podem fer-ho", ha sentenciat.